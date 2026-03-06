Муниципал
Муниципал 6 марта 2026, 13:03

Главе администрации МО "Понтонный" Ткаченко запретили выходить в интернет

фото ЗакС политика

Колпинский районный суд Петербурга 6 марта избрал меру пресечения для главы местной администрации МО "Поселок Понтонный" Алексею Ткаченко, обвиняемому в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Муниципалу запрещено общаться со свидетелями по делу, посещать массовые мероприятия, а также пользоваться средствами связи и интернетом на весь период следствия, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. 

Следствие считает, что Ткаченко получил 200 тысяч рублей от представителей АО "Автодор" за покровительство при проведении работ по содержанию дорог в поселке Понтонный. Силовики задержали Ткаченко 5 марта. Как сообщает "Ротонда", глава МА признал вину.

Правоохранительные органы вышли на Ткаченко в рамках расследования другого дела о взятках в Колпинском районе. В июне 2025 года силовики задержали руководителя колпинской администрации Юлию Логвиненко, главу администрации МО "Город Колпино", а также депутата Заксобрания Олега Милюту. Всех считают причастными к коррупционным преступлениям.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


