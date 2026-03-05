Журналистку Гармажапову* осудили за неисполнение обязанностей иноагента

Мировой судья участка № 8 заочно приговорила 5 марта журналистку Александру Гармажапову* к 10 месяцам колонии, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дело слушалось по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Судья установила, что фигурантка нарушила предписанный иноагенту порядок деятельности после привлечения к административной ответственности. Сама журналистка, проживающая за рубежом, в заседании не участвовала.

"По совокупности приговоров окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 3 месяца в ИК общего режима", — сообщили в судебной пресс-службе.

Также судья на три года запретила Гармажаповой* заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете.

В ноябре 2023 года Советский районный суд Улан-Удэ приговорил Гармажапову* к семи годам колонии по делу о распространении фейков об армии из-за интервью на YouTube. Назначенное наказание должно исполняться с момента задержания осужденной.

*Минюст внес Александру Гармажапову в реестр иноагентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру