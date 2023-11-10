Правозащитницу Гармажапову* заочно приговорили к реальному сроку

Суд в Бурятии заочно приговорил к семи годам колонии журналистку и основательницу фонда "Свободная Бурятия"** Александру Гармажапову* в рамках дела о фейках об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщил медиапроект "Сетевые свободы".

Преследование бывшей сотрудницы "Новой газеты" началось из-за ее интервью на YouTube, посвященного российским военнослужащим и вышедшего в свет в июле прошлого года.

Гармажапова* живет за пределами России и с февраля находится в розыске. Дело рассматривалось без ее участия.

*Минюст внес Александру Гармажапову в единый реестр иноагентов

**Генпрокуратура объявила фонд "Свободная Бурятия" нежелательной организацией в РФ

Фото: Опыт свободы / YouTube (скриншот)