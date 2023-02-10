Журналистку и правозащитницу Александру Гармажапову* объявили в розыск

База розыска МВД пополнилась карточкой журналистки и главы фонда "Свободная Бурятия" Александры Гармажаповой*. Об объявлении себя в розыск она сама рассказала "Медиазоне"**.

С начала спецоперации Гармажапова* активно освещала и пыталась решать проблемы военнослужащих из Бурятии, направляемых на военную спецоперацию. 33-летняя правозащитница полагает, что ее могут разыскивать в рамках уголовного дела о фейках про армию (ст. 207.3 УК).

В конце ноября бывшего автора "Новой газеты" объявили иностранным агентом. Сайт фонда Гармажаповой* заблокирован в России.

*Минюст внес Александру Гармажапову в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

фото: Опыт свободы / YouTube (скриншот)