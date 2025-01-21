Депутат Шишлов: Надеюсь, что MR7 сможет найти новые пути к своим читателям

Лидер фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Александр Шишлов с сожалением отнесся к известию о лишении городского издания MR7 статуса зарегистрированного СМИ. Верховный суд принял такое решение из-за непростравления в одном из материалов указания на статус иностранного агента. По мнению Шишлова, это решение является негативным последствием законодательства об иноагентах.

- Очень жаль, что петербуржцы лишились еще одного из немногих остающихся независимыми СМИ. Полагаю, что решение о прекращении деятельности МР7.ру несоразмерно "нарушению", ставшему поводом для иска Роскомнадзора – неуказанию "иноагентской маркировки" в паре постов, в том числе про заместителя председателя партии "Яблоко" Бориса Вишневского*. Выражаю солидарность журналистам МР7, многие годы профессионально и непредвзято рассказывавшим о событиях, происходивших в нашем городе. Надеюсь, что журналисты смогут найти новые пути к своим читателям, - рассказал Шишлов.

Ранее коллега Шишлова, депутат Марина Шишкина также высказала мнение, что такое наказание за неуказание статуса иностранного агента в одной из публикаций издания является чрезмерным.

Напомним, Верховный суд 21 января удовлетворил иск Роскомнадзора о прекращении деятельности СМИ MR7. Издание "Мой район" до 2018 года выпускало газету, которая распространялась во всех 18 районах города. Сейчас журналисты публикуют свои материалы на сайте и в социальных сетях. Решение Верховного суда вступит в силу через месяц.

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру