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Новости 19:03

"Наказание явно чрезмерно": Депутат Заксобрания Шишкина о ситуации с MR7

фото ЗакС политика "Наказание явно чрезмерно": Депутат Заксобрания Шишкина о ситуации с MR7

Депутат Законодательного собрания Петербурга, бывший декан журфака СПбГУ Марина Шишкина прокомментировала ЗАКС.Ру решение Верховного суда о лишении лицензии СМИ петербургского издания MR7. По мнению парламентария, наказание несоразмерно проступку журналистов. Напомним, MR7 потеряли лицензию средства массовой информации из-за двух случаев неуказания статуса иноагентов в своих публикациях. 

- Мне искренне жаль, что суд вынес такое решение. Оно не кажется мне справедливым. Наказание явно чрезмерно – ведь, насколько мне известно, издание оперативно откликнулось на претензии Роскомнадзора – сразу, как только получило предупреждения, устранило ошибки. Это значит, что произошло все случайно и в действиях коллег не было преднамеренности. У нас в городе все меньше остается петербургских СМИ с городской повесткой. И это печально. И все же журналистскому коллективу MR7 я желаю обязательно остаться в профессии, - сказала Шишкина. 

Верховный суд 21 января удовлетворил иск Роскомнадзора, который требовал прекратить деятельность MR7. Издание существует более двух десятилетий. До 2018 года в городе выпускалась печатная газета "Мой район". Сейчас редакция публикует материалы на сайте и в социальных сетях. Решение Верховного суда вступит в силу через месяц.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Шишкина Марина Анатольевна




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