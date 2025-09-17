Корабельников сравнил с Дворцовой площадью размер ликвидированных свалок

Вице-губернатор Алексей Корабельников воспользовался размерами Дворцовой площади для того, чтобы рассказать о результатах работы по освобождению территорий Петербурга от городских свалок. Подобное сравнение появилось в Telegram-канале чиновника 17 сентября по итогам совещания с комитетом по природопользованию и администрациями районов.

"Полторы Дворцовых площади, или более 70 000 м2 городской территории, освободили от незаконных свалок отходов (НСО) за август 2025 года", — написал вице-губернатор.

Всего в прошедшем месяце в Петербурге ликвидировали 43 незаконные свалки, отметил Корабельников. Больше всего из них убрали в Выборгском районе города, где от мусора очистили 11 территорий. В числе лидеров по уборке также оказались Колпинский, Курортный и Петродворцовый районы города.

Вице-губернатор поручил районным администрациям сократить вдвое количество незаконных свалок по сравнению с 2024 годом. Крайним сроком для этого он установил 1 декабря.

Отметим, что Корабельников не в первый раз апеллирует к размерам знаковых для России площадей при рассказе о размерах освобожденных от мусора территорий. Так, в начале августа он сообщил о том, что за полгода в Петербурге ликвидировали 67 незаконных свалок общей площадью 25 500 квадратных метров. Эти размеры он сопоставил с Красной площадью в Москве.

Ранее стало известно о том, что комитет по природопользованию запросил в рамках "нулевых чтений" бюджета 2,1 млрд рублей на ликвидацию незаконных свалок в течение 2026 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру