27 августа 2025, 19:53

Комитет по природопользованию запросил более 2 млрд рублей на борьбу со свалками

Петербургский комитет по природопользованию намерен сократить количество несанкционированных свалок на территории города до 15, сообщил 27 августа РБК со ссылкой на главу ведомства Кирилла Соловейчика. Соответствующее заявление Соловейчик сделал в ходе "нулевых" чтений проекта бюджета Петербурга на 2026 года в городском Заксобрании. 

Комитет запросил 2,1 млрд рублей на ликвидацию и пресечение образования свалок в 2026 году. По словам Соловейчика, в 2025 году в Петербурге намерены устранить 29 таких объектов. По прогнозам комитета, в 2026 году на территории города останется 15 несанкционированных свалок, в 2027 – 11, в 2028 – 8, а в 2029 – 7.

При этом по состоянию на 2024 года в городе было обнаружено 134 свалки, еще 119 были ликвидированы. На их устранение ушло 585 млн рублей.

Напомним, в феврале первый заметить председателя комитета по природопользованию Александр Кучаев рассказал в беседе с ЗАКС.Ру, как городское правительство пытается решить проблему несанкционированных свалок и осуществляет контроль за расходом средств. Подробнее – читайте в материале

Анастасия Луценко


