Александр Кучаев: Уголовное наказание – более эффективная мера борьбы с "черными мусорщиками"

Александр Кучаев, фото ЗАКС.Ру

Наиболее остро волнующая горожан экологическая проблема - несанкционированные свалки (НСО). Загрязнение воздуха, водоемов, почв, источник невыносимых запахов. Каким образом правительство пытается решить эту проблему? Анализирует ли причины возникновения свалок? Осуществляет контроль за расходом средств? Об этом корреспондент ЗАКС.Ру побеседовала с первым заместителем председателя комитета по природопользованию Петербурга Александром Кучаевым.

О мотивации

- Александр Вячеславович, недавно на глаза попался документ, согласно которому в январе 2024 года на территории города насчитывалось 126 несанкционированных свалок НСО, а в июле уже порядка 180. Вопрос: значит ли это, что комитету не удается осуществлять контроль над процессом их образования? И если да, с чем это связано?

- Чтобы оценить динамику, давайте добавим третью цифру: на 1 декабря 2024 года их было уже 58. То есть порядка 120 ликвидировали. В данном случае город выполнил федеральный норматив, требующий от субъектов уменьшение НСО к концу года в два и более раз.

- Каковы причины их возникновения?

- На мой взгляд, первое – это экономическая целесообразность той незаконной деятельности, которую осуществляют организующие их лица. Если, конечно, мы говорим про какие-то крупные объекты, где работает техника, где действительно ведется прием отходов, за что, возможно, берутся какие-то денежные средства.

- Мы говорим о серых мусорщиках?

- Почему серых? Организация несанкционированных свалок – в принципе незаконная деятельность. Представьте, что некая группа завозит на удаленное от общественного внимания место (лесополосу, пустырь, берег водоема) отходы, доставляет технику, например, грейдер, который занимается разравниванием куч. И берет с машин, сбрасывающих, например, строительный мусор, деньги за разгрузку. Без каких-либо разрешений на эту деятельность и документов. Понятно, что разгрузиться на такой площадке будет многократно дешевле, чем на полигоне. Их смело можно назвать "черными мусорщиками".

Так вот о мотивации. Для какой-либо строительной компании такое вот решение проблемы с отходами – крайне выгодный вариант. Прибегая к помощи "черных мусорщиков", она может сэкономить многие миллионы рублей. Причем, оставаясь юридически непричастной к нарушениям. Ведь компания сдает стройотходы перевозчику, оплачивая ему доставку, куда более дешевую, чем цены на официальных полигонах, а уж куда тот повез груз, не ее дело.

- И все-таки, как я понимаю, перевозчик обязан отчитаться перед заказчиком - строительной компанией - накладной, в которой должен стоять штамп полигона, которому сдан груз…

- Верно. Но в этой схеме машина до полигона не доезжает. А документы о том, что она туда доехала, каким-то чудесным образом оказываются на руках у перевозчика, а далее у строительной компании.

Увы, в городе сложилась нелегальная схема торговли отчетными документами о якобы приеме отходов на полигонах. Соответственно, регламенты формально выполняются. А на самом деле документооборот в этой сфере во многих случаях был липовым.

- А есть ли ведомство, осуществляющее за этим контроль?

- Государственный строительный надзор. Это не полномочия комитета. Однако сталкивались с должностными лицами строительных компаний, я видел, как они декларируют свою позицию: отвечаем только за свой строительный объект. Заключив договор с перевозчиком, они не интересуются дальнейшей судьбой отходов. Хотя, безусловно, видят, что грузовики, уехавшие вроде как на полигон, расположенный за полсотни километров, возвращается на площадку каждые 15 минут… В принципе, если компания действительно социально ответственная, она может потребовать у перевозчика оборудовать свой транспорт ГЛОНАССом. Словом, возможность контроля есть.

Вот что имею в виду, говоря об экономической целесообразности такого рода бизнеса: уровень наказания строителей, при возможном привлечении к ответственности, не соответствует тем доходам, которые они получают, сваливая отходы, условно говоря, на соседнем пустыре.

О перевозчиках

- Та же "экономическая целесообразность" и у перевозчиков?

- Конечно, с учетом того, что они продумывают меры для ухода от ответственности в случаях задержания. Например, транспортные средства, доставляющие отходы на нелегальные площадки, зарегистрированы, как правило, на частных владельцев. Задержат или даже арестуют такой грузовик, ответчиком окажется какой-нибудь Иванов – физическое лицо, штрафы на которое значительно ниже, чем на юридическое. Остальная группа водителей на время "уйдет на дно".

Ясное дело, что, если Иванов попадется, условно говоря, в пятый раз, спрос с него будет другой. Но ему ничего не стоит перепродать свой грузовик другому человеку, который подхватит "эстафету". Перевозчики, задействованные в схемах "черных мусорщиков", несомненно, представляют собой сообщества, осуществляющие контакты через чаты.

Серди "черных мусорщиков" тоже существует "разделение труда". Одна группа договаривается со строительным бизнесом о вывозе отходов, другая – о площадках их размещения. Так вот водители получают деньги, причем, немалые, от своих кураторов ежедневно.

- Как известно, административные штрафы для таких нарушителей невелики...

- Низкие штрафы уже в прошлом. С июня 2022 года Кодекс административных правонарушений (КоАП) ужесточил ответственность при накоплении, транспортировании, обработке отходов производства и потребления. В соответствии со ст. 8.2, п.3.3. КоАП, цитирую: "действия, … совершенные с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 120 тысяч рублей".

А при повторном нарушении юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям грозит конфискация транспортных средств.

- Такие прецеденты уже в городе были?

- Конфискации транспортных средств пока не было. Но "черные мусорщики", даже если не читают КоАП, то делятся информацией о выросших штрафах. Последнее время несанкционированных сбросов регистрируем все меньше. Например, если сравнивать с 2016-2017 годами, когда многие десятки новых НСО на территории города выявлялись каждый месяц, то теперь, эта деятельность идет на спад. Большие штрафы начинают работать.

Хочу подчеркнуть, что с вами мы говорим о строительном мусоре. А НСО на 95 и более процентов состоят именно из него. Твердые коммунальные отходы вывозятся более контролируемым способом и на территории города не сбрасываются. Это происходит потому, что коммунальные - еще до введения института регионального оператора – вывозились лицензированными организациями, которым выгодно работать "в белую".

Это мы плавно переходим к пробелам законодательства, которые мешают нам в борьбе с несанкционированным злом.

О пробелах в законодательстве

- Что вы имеете в виду?

- Дело в том, что перевозка отходов пятого класса опасности, к коим относятся и строительные, не требует лицензирования. Что привлекает в эту сферу множество случайных людей. Приобрел грузовик и – вперед!

Несколько лет назад комитет совместно в ЗакСом Петербурга разработал законопроект о том, чтобы вернуть лицензирование деятельности по транспортированию отходов пятого класса опасности. Документ был разработан и поддержан более чем 50 субъектами Российской Федерации. Такого рода поправка в закон об отходах заставили бы работающих нелегально частников уйти с рынка. Но депутаты Госдумы сочли, что мы слишком сильно хотим все зарегулировать.

Например, если организация, занимающаяся перевозкой, не лицензирована, а ее схватили за руку в момент правонарушения, завтра она может открыть другую такую же. И технику для работ нанять у тех же частников. И данный процесс может продолжаться бесконечно. Лицензирование – насущная необходимость, но она относится к федеральным полномочиям.

- Да, непросто. Имеются ли еще какие-то законодательные пробелы?

- Начну с примера. Раньше, обнаружив факт незаконной деятельности, комитет возбуждал административное расследование, собирал сведения, делал запросы, определяя виновное лицо, рассчитывал вред, нанесенный окружающей среде. В дальнейшем правоохранительные органы могли использовать результаты этого дела для переквалификации его в уголовное.

Ведь самим правоохранительным органам достаточно сложно доказать на первом этапе причинение вреда окружающей среде, так как они объективно неспециалисты в сфере экологии. 247-я статья Уголовного кодекса о нарушениях требований при обращении с отходами успешно работала в Петербурге. По городу был ряд уголовных дел, доведенных до суда с привлечением к уголовной ответственности.

Но Верховный суд разъяснил, что уголовная ответственность за нарушение обращения с отходами наступает только тогда, когда последние относятся к химическим, радиоактивным, либо бактериологическим веществам и материалам. То есть статья, эффективно противодействовавшая образованию свалок, оказалась декриминализирована.

В предыдущем созыве Законодательного собрания действовала рабочая группа, в которую, помимо представителей комитета, в качестве экспертов входили сотрудники прокуратуры, Следственного комитета Санкт-Петербурга. Был разработан законопроект о внесении изменений в 247-ю статью Уголовного кодекса. Речь шла о внесении в эту статью трех слов: "иных видов отходов". Однако в своем заключении на этот законопроект Минюст предложил нам работать с КоАП. Хотя уголовное наказание – более жесткое, а потому и более эффективная мера борьбы с "черными мусорщиками". К тому же при уголовных расследованиях правоохранители обладают иными полномочиями, позволяющими проводить оперативно-разыскные мероприятия.

О контроле

- Хотелось бы поговорить о контроле за НСО. В 2023 году во Фрунзенском районе комитет проводил эксперимент, установив у крупной НСО камеры, прожектор и сирены с датчиками движения. У "черных мусорщиков" не оставалось шансов тихо сбросить отходы и исчезнуть. Будут ли такие комплексы устанавливаться в других районах города? Хотя бы на самых популярных у "черных мусорщиков" площадках?

- Во Фрунзенском районе был осуществлен пилотный проект, хорошо себя зарекомендовавший. Однако в такой парадигме контроль в городе устанавливать не будут, поскольку это чрезвычайно дорогостоящий вариант. Ведь НСО, как говорилось выше, находятся на отшибе, где нет автономных источников энергии. Тянуть туда ЛЭП или прокладывать кабели – сумасшедшие затраты.

Мы пойдем другим путем, в котором все-таки будут задействованы камеры видеонаблюдения. Однако без подробностей – мы имеем дело с ловким, гибким, мгновенно приспосабливающимся ко всем техническим новшествам противником.

При этом уточню: борьба с незаконной деятельностью, тем более с преступной - это задача в том числе, правоохранительных органов. Например, ни один госорган, кроме органов внутренних дел, не имеет права остановить на дороге автомобиль, транспортирующий отходы, потребовав с водителя, сопроводительные документы.

Комитет работает с субъектами, действующими в правовом поле. С организациями, предприятиями, которые сдают отчетность, ведут учет образовавшихся отходов, обладают какой-то территорией и т.д. Инструментарий надзорных органов заточен на то, чтобы осуществлять взаимодействие с этими субъектами. У них тоже бывают нарушения в части обращения с отходами, но наши с ними коммуникации происходят в рамках закона о государственном надзоре.

Вот почему, даже если на территории общего пользования города возникла свалка, кто-то привез туда бульдозер, начался прием отходов, мы попросту не сможем провести проверку такого объекта. Затребовать документы у нарушителей, провести их задержание, арестовать технику, могут только правоохранительные органы.

- То есть, если вам будут звонить жители, "у нас тут свалка разрастается на глазах", вы предложите им звонить в полицию? Или каковы будут ваши действия?

- К нам приходят подобные обращения. Например, в 2024 году мы дважды сорганизовывались вместе с правоохранителями в случаях, когда на площадках шел системный завоз отходов. В одном случае действовали совместно с полицией, в другом - с Федеральной службой безопасности. Деятельность "черных мусорщиков" пресекли. В рамках производства по делам об административных правонарушениях изъяли в обоих случаях технику, а правоохранители проводили свои проверки.

Есть и второй вариант: граждане также могут заснять видео на мобильный телефон. Только так, чтобы были отчетливо видны моменты разгрузки отходов, а также номер автомобиля. Нужно указать место преступления и время. В этом случае на владельцев транспортных средств сразу же будут вынесены постановления о назначении штрафов, без составления протоколов. В 2024 году несколько таких видео стали поводом для штрафов. Нарушители уплатили их без каких бы то ни было обжалований. Это также стало возможно, благодаря поправкам в административный кодекс.

- Когда эти поправки вступили в силу?

- С лета 2022 года.

- Почему раньше эта норма не работала?

- К сожалению, массово не работает и сегодня. И связано это прежде всего с тем, что все-таки свалки образуются на территориях, где посторонних глаз не так много. То есть надо зафиксировать не только факт преступления, но и номер автомобиля. В пустынном месте это может быть небезопасно. Однако активность осторожно действующих в плане собственной безопасности жителей может сыграть неоценимую помощь в борьбе со свалочным злом.

О деньгах

- С 1 января нынешнего года в Петербурге действуют новые принципы финансирования ликвидации НСО?

- В соответствии с законом о бюджете на 2025 год, все средства аккумулируются в комитете. До этого они выделялись каждой администрации района по ее заявкам, подаваемым летом предыдущего года. Нередко районам приходилось просить, в соответствии с бюджетным процессом, дополнительного финансирования. А это процесс длительный. И второй момент. Если часть средств в районах оставалась неизрасходованной, их перебрасывали на иные районные же цели.

Теперь эта система работает следующим образом. Комитетом средства будут перераспределяться районным администрациям. В случае образования экономии деньги будут возвращаться в комитет, то есть тратиться по назначению. Сократятся и сроки выделения дополнительных средств. Наконец, если один район сэкономит деньги, они могут быть перераспределены другому, у которого, например, образовались новые НСО. Мы считаем, все это оптимизирует работу по ликвидации свалок.

- Комитет планирует контролировать расходы районов?

- Безусловно, мы будем осуществлять входной контроль документов на выделение средств. Однако главным распорядителем финансов все равно будет администрация района - заказчик работ.

- Мой вопрос не случаен. Не могу не привести слова губернатора Петербурга Александра Беглова, выступившего перед депутатами Законодательного собрания города в 2024 году с отчетом. Как заявил Беглов, за 5 лет количество несанкционированных свалок уменьшилось в 4 раза. Город тратил на их ликвидацию многие миллиарды. В связи с этим вопрос: сколько средств запланировано на ликвидацию НСО в нынешнем году?

- Выделено более 900 миллионов рублей. За счет роста эффективности освоения средств, надеемся, должно хватить.

- Есть ли надежда на то, что свалочное зло в Петербурге будет побеждено?

- Мы работаем в рамках законодательства Российской Федерации. На мой взгляд, к решению этой задачи мы должны двигаться, совершенствуя и федеральное законодательство, которое должно исключать возможность той самой "экономической целесообразности", которой руководствуются "черные мусорщики".

Беседовала Лина Зернова