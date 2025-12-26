"Путиловскую" и "Юго-Западную" ввели в строй

В Петербурге днем 26 декабря состоялось торжественное открытие двух новых станций метрополитена — "Путиловской" и "Юго-Западной", сообщил telegram-канал "Подземник". Это первые две станции новой Красносельско-Калининской линии городской подземки.

Участие в церемонии открытия приняли губернатор Александр Беглов, спикер Законодательного собрания Александр Бельский и депутаты городского парламента вместе с членами городского правительства. Ленточку на входе вместе перерезали Беглов и Бельский.

Станция "Юго-Западная" стала первой по счету, построенной на территории Красносельского района. Отправляясь с нее, пассажиры будут прибывать на "Путиловскую" для пересадки на станцию "Кировский завод".

Открытие двух новых станций неоднократно переносилось. Так, выступая перед депутатами Законодательного собрания в 2023 году, губернатор Александр Беглов делился планами ввести в 2024 году в строй три станции метрополитена, имея в виду также "Горный институт". Открытие последнего действительно состоялось в последние дни прошлого года.

В текущем декабре Беглов дважды заявил о намерении открыть станции до конца года. Накануне вечером стало известно о том, что Ростехнадзор выдал заключение о соответствии отрезка новой линии установленным требованиям.











Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру, telegram-канал "Подземник"