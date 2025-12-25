ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 25 декабря 2025, 18:12

Ростехнадзор одобрил ввод новых станций метро

Северо-Западное управление Ростехнадзора по итогам проверки выдало заключение о соответствии отрезка строящейся Красносельско-Калининской линии метрополитена установленным требованиям, сообщили в пресс-службе ведомства 25 декабря. Речь идет об участке от станции "Юго-Западная" до "Путиловской".

"Установлено, что работы завершены в полном объёме. Нарушений обязательных требований не выявлено. Управлением выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации", — сообщили в Ростехнадзоре.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что церемония открытия "Путиловской" и "Юго-Западной" может состояться днем в пятницу, 26 декабря.

В начале декабря губернатор Александр Беглов в ходе прямой линии заявил о планах запустить две новые станции до конца 2025 года. Эти намерения он подтвердил и позднее, выступая в телеэфире.

