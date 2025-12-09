Беглов пообещал открыть новые станции метро в течение трех недель

Станции метро "Юго-Западная" и "Путиловская" на новой коричневой ветке метрополитена собираются запустить до конца 2025 года, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов во время прямой линии 9 декабря. Он добавил, что фактически станции уже построены. До конца года осталось 22 дня.

– Завершаем пусковой участок новой, шестой по счету Красносельско-Калининской линии. До конца года запустим запустим станции "Юго-Западная" и "Путиловская", – заявил губернатор Беглов.

Ранее в Смольном уже показывали готовность станций. Так, 21 ноября до "Юго-Западно" доехал первый тестовый состав. Также чиновники показывали панно в вестибюле станции.

Тема развития петербургского метрополитена открыла прямую линию. Ей были посвящены первые вопросы от представителей "Метростроя" и жителей города. Губернатор традиционно рассказал, что город смог сохранить коллектив обанкротившейся компании, которая ранее занималась строительством метро. Также он добавил, что в ближайшие три года на развитие метро в бюджете заложено 200 млрд рублей.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру