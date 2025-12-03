"Горный институт" вернулся к обычному режиму работы после закрытия на вход

Станция метро "Горный институт" вновь заработала в обычном режиме, сообщила 3 декабря пресс-служба петербургской подземки. Перед этим она же предупреждала о закрытии входа на станцию на целый день из-за необходимости ремонта эскалаторов.

Первоначально сообщалось, что до завершения ремонта станция будет работать только на выход. Ориентировочным сроком возобновления обычного режима работы называлось 4 декабря. Пассажиров просили пользоваться ближайшими станциями — "Василеостровской", "Приморской" и "Спортивной".

Однако же спустя полчаса пресс-служба рассказала, что станция возобновила обычный режим работы. "Специалистами метрополитена приложены максимальные усилия для скорейшего восстановления работоспособности эскалаторов. Работы завершены в кратчайшие сроки", — говорится в опубликованном сообщении.

Проблемы с эскалаторами на станции "Горный институт" возникают не впервые. В сентябре горожане жаловались на давку в часы пик на станции. Как сообщалось, причиной неудобств послужил ремонт эскалаторов. Сама станция была открыта менее года назад, в конце декабря 2024 года.

