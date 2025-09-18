Петербуржцы жалуются на давку на "Горном институте" из-за ремонта эскалаторов

На станции метро "Горный институт" уже несколько дней наблюдается давка в часы пик, сообщила 18 сентября "Фонтанка.ру". В пресс-службе метрополитена объяснили, что на станции ведётся ремонт эскалаторов.

Как сообщает "Фонтанка.ру", читатели издания жалуются, что последние несколько дней в вестибюле "Горного института" работают только два эскалатора из четырёх. Из-за этого на входе в метро наблюдается давка.

"В связи с проведением работ по восстановлению работоспособности эскалаторов номер 1 и 2 станции „Горный институт" возможно временное ограничение входа в вестибюль. Решение об изменении режима работы вестибюля будет приниматься по фактическому пассажиропотоку. Пока вс` штатно", — прокомментировали ситуацию в метрополитене.

Когда закончатся работы – в пресс-службе не уточнили.

Отметим, что станция "Горный институт" открылась менее года назад - в конце декабря 2024 года. Изначально ожидалось, что станция начнёт свою работу в 2014 году, затем – в 2018 году. После этого дата открытия продолжала неоднократно переноситься. В конце 2023 года вице-губернатор Николай Линченко сообщил, что станция начнёт свою работу к началу сентября 2024 года, позднее об этом также заявлял губернатор Александр Беглов.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру