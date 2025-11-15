Беглов поздравил метрополитен Петербурга с юбилеем

Петербургский метрополитен отмечает 15 ноября свое 70-летие, в связи с этим метростроителей и сотрудников подземки поздравил губернатор Александр Беглов. Градоначальник назвал петербургское метро "нашей легендой, нашей героической и трудовой историей".

Беглов напомнил о том, что к работам по строительству метрополитена в Ленинграде приступили еще до Великой Отечественной войны. Во время блокады метростроевцы участвовали в возведении оборонительных сооружений, а также строили портовые причалы на Дороге жизни. Возобновление строительства метро после войны стало символом возрождения города, подчеркнул губернатор.

"15 ноября 1955 года ленинградцы впервые вошли в вестибюли восьми станций Кировско-Выборгской линии — "Площадь Восстания", "Владимирская", "Технологический институт", "Балтийская", "Нарвская", "Кировский завод", "Автово", "Пушкинская". Эти красивейшие станции — подземные дворцы — хранят память о талантливых инженерах и рабочих, которые самоотверженным трудом положили начало строительству самого сложного и самого глубокого по общей протяженности метро в мире", — высказался Беглов.

По мнению главы города, сейчас метрополитен в Петербурге встречает свой юбилей "на подъеме". Свое умозаключение он подкрепил ссылкой на открытие станции "Горный институт" в декабре 2024 года и словами о том, что работы на первом участке строящейся Красносельско-Калининской линии близятся к завершению. Также Беглов вновь озвучил планы открыть10 новых станций метро "в ближайшие годы".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру