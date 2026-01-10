ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 10 января 2026, 12:57

На фиолетовой линии метро восстановили движение поездов

Техническая неисправность на фиолетовой ветке петербургского метрополитена устранена, движение поездов восстанавливается восстанавливается, сообщили 10 января в пресс-службе подземки. На устранение неполадок специалистам потребовалось больше двух часов.

"Движение поездов на Линии 5 осуществляется в обычном режиме, интервалы восстанавливаются. Техническая неисправность устранена", — говорится в опубликованном сообщении.

О проблемах с движением поездов между станциями "Обводный канал" и "Шушары" стало известно в 10:02 из сообщения пресс-службы подземки. Как сообщалось, интервал в движении составов был увеличен по техническим причинам. Спустя четверть часа стало известно о том, что служба аварийных формирований приступила к исправлению неисправности. Позже издание "Фонтанка" уточнило, что проблемы наблюдались на всем протяжении пятой линии, от "Шушар" до "Комендантского проспекта".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


