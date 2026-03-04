Реконструкция "Парка Победы" затягивается из-за документации

Сроки открытия станции метро "Парк Победы" могут сместиться из-за необходимости корректировки проектной документации, передает "Деловой Петербург" 4 марта. На доработку проекта ГУП "Петербургский метрополитен" готов потратить до 135,1 млн рублей, соответствующий конкурс размещен накануне на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит скорректировать проект реконструкции вестибюля станции с заменой эскалаторов. Календарный план предполагает проведение инженерных исследований до 12 июня 2026 года. В этот этап входят осмотр, обмерные работы и оценка технического состояния конструкций. Корректировку проектной документации планируется завершить к 4 сентября, после чего до 16 октября пройдет этап согласований. Далее потребуется положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласование КГИОП. Этот этап рассчитан до 15 декабря 2026 года. Полный пакет документации планируют рассмотреть в апреле 2027 года.

Станцию метро "Парк" Победы" закрыли на реконструкцию в конце июня прошлого года. Проект предусматривал замену наземного вестибюля, разбор конструкций подвального этажа и замену эскалаторов. Изначально капитальный ремонт на станции планировали завершить в декабре 2027 года, однако корректировка проектной документации, по мнению "ДП", сдвигает сроки завершения работ.

Отметим, на Московско-Петроградской линии также ведутся ремонтные работы на станции метро "Фрунзенская". Она закрыта на реконструкцию вестибюля с июня 2024 года.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру