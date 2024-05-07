Реконструкцию "Фрунзенской" планируют начать к лету

Реконструкцию вестибюля станции метро "Фрунзенская" планируют начать 1 июня, сообщили в городском комитете по транспорту. На работы потребуется три года, их рассчитывают завершить к лету 2027 года.

Сами работы будут вестись в два этапа. Первый из них предполагает возведение здания Единого диспетчерского центра метро, реконструкцию наклонного хода с увеличением количества эскалаторов с нынешних трех до четырех, а также замену инженерных сетей и обновление всех технических помещений. В ходе второго этапа специалисты выполнят отделку помещений, обустроят рабочие места и создадут необходимую инфраструктуру ЕДЦМ.

"Открыть станцию для пассажиров планируется 1 июня 2027 года", — пообещали в комтрансе. На период работ пассажиров пообещали обеспечить наземным общественным транспортом.

Ранее Госстрой одобрил реконструкцию "Фрунзенской". Ранее сообщалось, что на работы планируют потратить 9,4 миллиарда рублей.

Изображение: Начальник транспортного цеха / Telegram