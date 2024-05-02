Госстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию "Фрунзенской"

Госстройнадзор Петербурга разместил на своем сайте разрешение на реконструкцию станции метро "Фрунзенская". Документ был подписан начальником службы Владимиром Болдыревым 27 апреля.

Работы предполагают реконструкцию вестибюля "Фрунзенской" с полной заменой эскалаторов и созданием единого диспетчерского центра метрополитена, а также реконструкцию наклонного хода станции. Разрешение действительно до 27 декабря 2026 года.

О подписании договора на реконструкцию станции стало известно месяцем ранее. Согласно планам, на месте нынешнего вестибюля должно появиться семиэтажное здание с диспетчерским центром подземки.

Фото: ЗАКС.Ру