Вход на "Московскую" ограничат из-за ремонта

Второй вестибюль станции метро "Московская" будет закрыт на вход с 27 февраля по 1 марта и с 12 по 15 марта с 21:00, заявили в пресс-службе петербургского метрополитена 25 февраля. Меры объяснили проведением ремонтных работ.

Речь идет о вестибюле, расположенном рядом с Алтайской улицей. Вестибюль 1, находящийся со стороны Авиационной улицы, будет работать в штатном режиме. Пассажирам без ограничений будут доступны лестничные марши № 5-8.

В феврале комитет по транспорту сообщил о продлении ограничений в работе вестибюля на станции "Балтийская". По утрам вход на станцию закрыт, вечерами его ограничивают. Изменения вызваны капитальным ремонтом эскалатора. Ремонт должен был закончиться 27 февраля, однако в итоге его продлили до 20 марта.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру