Цены на проезд в петербургском метро могут поднять со 2 января

Повышение стоимости проезда на общественном транспорте в Петербурге может произойти 2 января, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. Аналогичная дата повышения цен на проезд запланирована в Москве.

Стоимость поездки в метро намерены поднять с 86 до 95 рублей (с 60 до 66 рублей по "Подорожнику"). Поездка на наземном транспорте, в частности, трамваях, автобусах и троллейбусах, поднимется с 80 до 88 рублей (до 66 рублей по "Подорожнику").

За прошедший год петербургские власти дважды повышали цену жетона для прохода в метро – в январе и в августе 2025 года.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру