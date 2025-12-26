"Фонтанка": Проезд в общественном транспорте может вновь подорожать в январе

Стоимость проезда в общественном транспорте может вновь вырасти в Петербурге, сообщила 26 декабря "Фонтанка" со ссылкой на собственные данные. Произойти это может уже в январе 2026 года.

Вопрос увеличения стоимости сейчас прорабатывает комитет по тарифам, пишет издание и приводит возможные, но еще не одобренные раскладки.

Например, жетон в метро может подорожать с нынешних 86 до 95 рублей, разовая поездка в наземном транспорте — с 80 до 88 рублей. Стоимость поездки по "Подорожнику" вместо 60 рублей может вырасти до 66 рублей как в наземном транспорте, так и под землей. Аналогичным образом может измениться цена поездки и по "Единой карте петербуржца".

Месячный единый проездной на трамвай, троллейбус, автобус и метро может подорожать до 4 938 рублей, месячный комбинированный для наземного транспорта — до 3 329 рублей. Стоимость месячного единого именного льготного билета увеличится до 839 рублей.

При этом ожидается, что стоимость льготных тарифов для студентов и школьников останется на прежнем уровне.

В 2025 году стоимость проезда в Петербурге дорожала дважды. В первый раз это произошло в январе, во второй раз — в августе. Незадолго до этого были изменены правила, по которым в определенных случаях повышение тарифов разрешили не только в начале, но и в течение года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру