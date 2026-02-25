Михайловский театр подписал соглашение с театром Севастополя

В Петербурге 25 февраля состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве Михайловского театра и Севастопольского государственного театра оперы и балета, сообщили в Смольном. В мероприятии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. По словам Беглова, соглашение укрепляет статус Петербурга как культурной столицы России.

Документ подписали руководители театров Ирина Делигач и Анна Касаткина. Соглашение предусматривает гастрольные туры между театрами, совместные постановки, проведение мастер-классов, стажировки и профессиональный обмен.

"Сегодня мы делаем важный шаг к укреплению партнерства Петербурга и Севастополя. Культура – одно из важнейших звеньев, связывающих два наших города <...> Петербург и его культура всегда служили и будут служить всей России", - отметил Беглов.

Глава города напомнил, что петербургские режиссеры и выпускники театральных училищ регулярно гастролировали и участвовали в развитии театральной жизни Севастополя.

Развозжаев, в свою очередь, отметил, что сотрудничество с петербургской сценой важно для развития нового севастопольского театра.

"Сегодняшнее соглашение с Михайловским театром даст нам стабильную, надежную возможность сотрудничать с одним из лучших театров России", - заявил Развозжаев.

По словам Беглова, опыт Михайловского театра поможет становлению новой сцены в Севастополе. Он также напомнил о восстановлении Мариупольского драмтеатра, в котором специалисты из Петербурга завершили работы и установили современное сценическое оборудование. Здание восстанавливали три года в рамках соглашения о побратимстве между Петербургом и Мариуполем.

Екатерина Гусева