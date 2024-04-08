Беглов пообещал открыть "Горный институт" в сентябре

Станция метро "Горный институт" заработает в Петербурге в сентябре, заявил губернатор Александр Беглов 8 апреля. Из его слов следует, что передвинуть сроки ввода на три месяца поближе позволила ударная работа метростроевцев.

"Мы планировали начать там регулярное движение в конце года. Продуктивная работа городской компании "Метрострой Северной столицы" дает возможность открыть станцию для людей на три месяца раньше, в сентябре", — передает заявление Беглова "Петербургский дневник".

В минувший четверг Беглов уже указывал на сентябрь как на время ввода станции в строй, однако в тот раз он использовал чуть более обтекаемую формулировку.

Неделей ранее на станцию прибыл первый технический поезд.

Первым о возможности открытия станции к сентябрю заявил в беседе с ЗАКС.Ру вице-губернатор Николай Линченко. Отметим, что на сентябрь в России намечен единый день голосования. В Петербурге ожидаются выборы губернатора и выборы в муниципалитетах, а также довыборы депутата Заксобрания. Глава Горизбиркома Максим Мейксин не исключил возможности трехдневного голосования.

Фото: ЗАКС.Ру