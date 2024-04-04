Беглов намекнул на открытие "Горного института" в сентябре

Станция метро "Горный институт" может заработать для петербуржцев в сентябре, следует из опубликованного в соцсетях губернатора Александра Беглова сообщения. По словам градоначальника, сейчас рабочие завершают работы на объекте.

"Сегодня там, на глубине в 70 метров, под тоннами земли и воды, метростроители завершают свою работу, чтобы уже в сентябре по этим рельсам пошли привычные нашему глазу пассажирские составы", — говорится в выложенном 4 апреля посте.

В начале недели стало известно о том, что на строящуюся станцию прибыл первый технический поезд.

Строящаяся станция "Горный институт" располагается на Лахтинско-Правобережной линии петербургского метро. В конце 2023 года вице-губернатор Николай Линченко заявил в разговоре с ЗАКС.Ру, что ее могут открыть уже в сентябре 2024 года. До этого предполагалось, что открытие станции состоится в декабре.

Фото: Метрострой Северной столицы — мы строим метро! / Telegram (скриншот видео)