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Новости 16:53

Первый поезд добрался до "Горного института"

фото ЗакС политика Первый поезд добрался до "Горного института"

Первый технический состав прибыл на строящуюся станцию метрополитена "Горный институт", рассказали 1 апреля в "Метрострое Северной столицы". Будущая станция располагается на Лахтинско-Правобережной линии подземки.

Видеозапись с проходящим по тоннелю поездом появилась в Telegram-канале организации. "Технический хозяйственный поезд добрался до платформ "Горного института"", — говорится к подписи к ролику.

До этого, 21 марта, стало известно о запуске первого технического поезда до станции "Театральная", находящейся на той же ветке метро.

В конце 2023 года вице-губернатор Николай Линченко заявил, что "Горный институт" могут открыть к 1 сентября. До этого предполагалось, что станция заработает с декабря 2024 года.

Фото: Метрострой Северной столицы — мы строим метро! / Telegram (скриншот видео)


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