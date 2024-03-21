К строящейся станции "Театральная" пустили первый технический поезд

К строящейся станции петербургского метрополитена "Театральная" пустили первый, хоть и хозяйственный, поезд, об 21 марта сообщили в пресс-службе "Метростроя Северной столицы" (МССС).

Поезд пустили от станции оранжевой ветки "Спасская" до будущей станции "Театральная". Технический состав доставил необходимое для строительства оборудование.

Предполагается, что станцию откроют до конца 2026 года. После нее будет идти станция "Горный институт", которую обещают ввести раньше – в 2024 году.

Напомним, что в январе 2023 года петербургский вице-губернатор Николай Линченко показал, где разместится вестибюль строящейся станции метро "Театральная". Вестибюль обустроят на Лермонтовском проспекте.

Фото: Telegram-канал МССС