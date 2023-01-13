В Смольном показали место будущего вестибюля станции "Театральная" на Лермонтовском проспекте

Петербургский вице-губернатор Николай Линченко показал, где разместится вестибюль строящейся станции метро "Театральная". Фотографии объекта приведены в Telegram-канале чиновника.

Так, вестибюль обустроят на Лермонтовском проспекте, дом 1/44. Работы по данному объекту позволят провести минимальный объём переустройства уже проложенных инженерных коммуникаций, уточнил Линченко.

На месте возведения отсутствует жилая застройка, а соседствовать вестибюль будет с учреждениями культуры.

В дальнейшем ещё один вход и выход из "Театральной" могут сделать на месте автозаправки на улице Декабристов.

Напомним, в середине июня сообщалось о том, что петербуржцы определились с местом расположения вестибюля станции "Театральная".

Фото: Telegram-канал Николая Линченко