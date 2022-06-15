Петербуржцы выбрали расположение будущего вестибюля станции метро "Театральная"

На странице комитета по развитию транспортной инфраструктуры в соцсети "ВКонтакте" завершилось голосование по выбору места расположения вестибюля будущей станции метро "Театральная".

Более половины петербуржцев проголосовали за вариант № 1 — подземный вестибюль на Театральной площади. Второе место досталось варианту "подземный вестибюль на ул. Декабристов, на участке между домами № 37 и № 39", третье — "наземный вестибюль, расположенный на ул. Декабристов, д. 38".

Результаты учтут на заседании технического совета при КРТИ.

Напомним, ранее стало известно, что срок открытия "Театральной" перенесли на 2026 год: сделано это было как раз из-за недовольства горожан возможностью строительства выхода на парковке перед Мариинским театром.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по развитию транспортной инфраструктуры