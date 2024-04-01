Мейксин поддержал идею о трехдневном голосовании на выборах губернатора

Глава петербургского Горизбиркома Максим Мейксин счел нужным высказаться 1 апреля о возможности проведения трехдневного голосования выборах губернатора в сентябре. Он считает, что подобный формат положительно зарекомендовал себя, в том числе благодаря удобству для избирателей.

"Исходя из опыта организации предыдущих выборов, считаю, что такой формат зарекомендовал себя крайне положительно. В первую очередь, он удобен для самих избирателей: можно выбрать любой комфортный день и посетить избирательный участок", — написал Мейксин в своем Telegram-канале.

Председатель ГИК отметил, что в сентябре в городе состоится совмещенная кампания по выборам губернатора и довыборам депутата Заксобрания, а также выборам в петербургских муниципалитетах. По его версии, трехдневное голосование "обеспечило бы петербуржцам дополнительные возможности реализации избирательных прав и удобство волеизъявления".

Решение о проведении трехдневного голосования принимается городской избирательной комиссией в течение 10 дней после официального опубликования решения о назначении выборов. Пока сроки принятия решения не наступили, уточнил Мейксин. Он также добавил, что в случае положительного решения голосование на предстоящих выборах продлится в период с 6 по 8 сентября.

Ранее о возможности проведения трехдневного голосования высказался спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский. Он предположил, что Центризбирком может взять за основу подобную модель.

Фото: ЗАКС.Ру