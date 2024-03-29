Бельский: Выборы губернатора будут длиться три дня

Предстоящие выборы губернатора Петербурга, которые должны состояться в сентябре 2024 года, могут быть трехдневными и пройти 6,7 и 8 сентября, заявил председатель Законодательного собрания Александр Бельский 29 марта в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Будет, насколько я понимаю, трехдневное голосование. Как президентсткие. Я думаю, скорее всего, эту систему ЦИК вообще возьмет за основу, потому что она показала свою эффективность и, самое главное, удобство для людей", - рассказал Бельский.

Спикер ЗакСа добавил, что парламент объявит о проведении выборов в последних числах мая или в начале июня.

Также во время эфира Бельский поделился, что положительно относится к муниципальному фильтру, который предстоит пройти желающим побороться за пост главы города. Напомним, каждому претенденту необходимо заручиться поддержкой 10% от числа действующих депутатов. Это порядка 130 человек.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру