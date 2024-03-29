Бельский о муниципальном фильтре: "Очень удобная история"

Председатель законодательного собрания Александр Бельский считает, что 10% процентный муниципальный фильтр на выборах губернатора Петербурга подходит для того, чтобы в бюллетене не было несколько десятков кандидатов. Каждый из них должен заручиться поддержкой 10% от числа действующих депутатов муниципальных советов. Своими соображениями на этот счет спикер поделился 29 марта в радиоэфире "Комсомольской правды".

"На самом деле, очень удобная история. Для чего это делается - для того, чтобы мы могли с вами выбирать уже из определенного количества кандидатов, чтобы их не было 20, 30, 40 в бюллетене. То есть людей, которые могут туда попадать, в том числе и подкупом муниципальных депутатов. Целая история, когда это становится доступным, она под собой подразумевает определенный хаос", - считает Бельский.

Он подчеркнул, что высокий порог муниципального фильтра гарантирует "стабильность". При этом Бельский не стал называть "хорошее" число кандидатов на пост губернатора Петербурга.

Напомним, на днях парламент отказался рассматривать инициативу фракции "Яблоко" о снижении муниципального фильтра в два раза, с 10% до 5%. Бельский считает, что предложение "Яблочников" связано с невозможностью выдвинуть своего кандидата, поскольку, вероятно, пройти муниципальный фильтр он не сможет. Большинство мест в МО Петербурга принадлежит единороссам.

"Здесь банальная речь, они просто не набирают, говорят "пустите нашего кандидата хоть как-то". Система с 10% работает в нашем городе достаточно давно. Она подтвердила свою эффективность", - добавил спикер.

По закону, власти региона могут самостоятельно устанавливать порог муниципального фильтра в диапазоне от 5% до 10%. "Яблоко" регулярно выступает за снижение порога подписей до минимального, однако поддержку в парламенте получить не может.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру