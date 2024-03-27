Петербургские депутаты не стали рассматривать законопроект о снижении муниципального фильтра

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 27 марта отказались рассматривать инициативу фракции "Яблока" о снижении муниципального фильтра, передает корреспондент ЗАКС.Ру. "Яблочники" хотели сократить число голосов муниципальных депутатов, необходимое для выдвижения на пост губернатора Петербурга, вдвое, с 10% до 5%.

Во время утверждения повестки депутат от "Единой России" Денис Четырбок предложил снять законопроект "Яблока" с рассмотрения. Он заявил, что этот вопрос был внесен преждевременно, поскольку в ближайшее время в парламент будет внесен законопроект о корректировке законодательства в сфере выборов. Четырбок считает, что их нужно рассматривать "комплексно". Коллеги его поддержали.

Согласно действующему закону о выборах губернатора Петербурга, для выдвижения на пост главы города кандидат должен заручиться поддержкой 10% от числа действующих муниципальных депутатов. Всего в Петербурге есть порядка 1,5 тысячи мандатов, однако к концу созыва число муниципалов сократилось - советы покинули по подсчетам ЗАКС.Ру чуть более 200 мундепов. Таким образом, претенденту на губернаторское кресло нужно получить порядка 130 подписей муниципалов.

Отметим, в Петербурге установлен максимальный допустимый порог муниципального фильтра. Федеральное законодательство позволяет регионам самостоятельно устанавливать это значение в диапазоне от 5% до 10%. В "Яблоке" уверены, что их инициатива сделает выборы конкурентнее.

Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2024 года. Одновременно с ними будут избирать муниципальных депутатов в 110 из 111 муниципалитетах.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру