Укрощение муниципалов

В 2024 году петербуржцам предстоит не только выбрать президента, как и всей остальной стране, но и проголосовать за новых муниципальных депутатов — но уже в сентябре. Последний раз муниципальные выборы проходили в Петербурге осенью 2019 года. С тех пор многие депутаты лишились своих мест в советах, а у муниципальных советов в целом сократились полномочия.

Сокращение полномочий

В конце февраля губернатор Петербурга Александр Беглов подписал законопроект об очередном изменении закона о местном самоуправлении. На этот раз муниципальные образования лишили права убирать детские и спортивные площадки во дворах.

Некоторые муниципальные депутаты выступали против принятия законопроекта. В своем открытом письме мундепы заявили, что округа справляются со своими полномочиями по уборке и всегда выделяют на это деньги.

"Мы считаем, что данный законопроект является только первым шагом по изъятию полномочий по благоустройству и озеленению. Такое перераспределение полномочий от муниципалитетов к исполнительным органам государственной власти в лице районных администраций приведёт к сокращению возможностей граждан непосредственно участвовать в решении вопросов местного значения, влиять на состав и вопросы содержания внутриквартальных общественных пространств, сократит и без того малые возможности местного самоуправления", - говорится в письме.

В нем же муниципальные депутаты заявили, что сокращение полномочий уменьшает значимость муниципальной власти. Они попросили ЗакС не принимать проект закона, но там большинством голосов документ одобрили.

До этого петербургский парламент уже неоднократно сокращал полномочия муниципальных образований. Например, летом 2022 года муниципалитеты шести районов потеряли право на уборку и санитарную очистку своих территорий.

Весной того же года у муниципалов забрали возможность устанавливать мусорные контейнеры. Эти полномочия перешли исполнительной власти.

Не могут теперь муниципалы составлять административные протоколы за нарушение требований к внешнему виду и размещению элементов благоустройства, касающихся эстетических регламентов. Это право тоже перешло исполнительной власти — комитету по градостроительству и архитектуре.

На федеральном уровне полномочия муниципалитетов тоже сокращали. В частности, в России решили ликвидировать избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО). Их составы определяли сами муниципалитеты, они же и платили зарплату членам комиссии. С 2023 года ИКМО ликвидированы. В Петербурге последние муниципальные избиркомы закрыли через суд, потому что советы сами этого сделать не смогли.

Теперь за организацию и проведение муниципальных выборов отвечают территориальные комиссии. Их формирует Санкт-Петербургская избирательная комиссия, которой ТИКи напрямую и подчиняются.

Среди нововведений в муниципальной среде с 2019 года — получение губернатором города права снимать глав советов и местных администраций. Такую возможность он получает, если руководители мунобразования за месяц не исправили причину, по которой им объявили выговор или сделали предупреждение.

- Это не произвол. Это очень точечные полномочия и очень избранные ситуации, - объяснял при принятии документа представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко.

Изменилась за последние годы и система пополнения бюджетов муниципальных образований. С 2021 года МО Петербурга не получают деньги от административных штрафов и от ряда налогов. Теперь у них только процент от НДФЛ и дотации от городского бюджета. От последних можно отказаться и получать чуть больший процент от налога на доходы физлиц. Некоторые муниципальные депутаты выступали против такой реформы, но изменения в закон всё же приняли.

Последнее изменение ставит муниципалитеты в полную зависимость от чиновников, считает депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов. Он рассказал ЗАКС.Ру, что процент от НДФЛ покрывает небольшое число расходов муниципалитетов, остальное надо набирать дотациями от исполнительной власти. Остальные истории с сокращением полномочий тоже делают МО более зависимыми, заявил Сафонов:

- Начали менять ситуацию путем мелких изменений. Вот таких вот совсем маленьких, точечных изменений, но их много, и, когда это все собирается в единую картину, то цели и задачи становятся абсолютно ясны. А цели и задачи абсолютно всех нововведений, на мой взгляд, заключаются в том, чтобы полностью подчинить местное самоуправление исполнительной власти Санкт-Петербурга.

Глава муниципального образования № 72 Павел Швец считает, что сокращение некоторых полномочий принципиально ситуацию в муниципалитетах Петербурга не изменило. При этом, по его мнению, местные власти должны получить больше возможностей, в том числе финансовых.

- Нужно увеличивать финансирование местного самоуправления, нужно давать больше полномочий. У нас и так в городах федерального значения значительно урезаны полномочия муниципалов. Мы никак не можем повлиять на градостроительную политику, только в каком-то совещательном статусе, - сказал Швец в разговоре с ЗАКС.Ру.

Он добавил, что, по его мнению, уменьшение роли местного самоуправления негативно влияет на Петербург, так как власть становится централизованной. Муниципальные образования больше зависят от жителей, чем исполнительные органы, считает Швец:

- Они перед жителями никакой ответственности не чувствуют. Это на все сферы жизни влияет. <...> А местное самоуправление избрано, оно подотчетно жителям — в нормальной системе, когда у нас нормальные выборы.

Сокращение муниципалов

На выборах в 2019 году вакантными были 1560 муниципальных мандатов. По подсчетам ЗАКС.Ру, с того времени вновь вакантными стали 203 мандата.

На сайте ГАС "Выборы" указано, что полномочий лишились 188 депутатов. При этом там все ещё действующими мундепами указаны те люди, которых лишили полномочий в последние месяцы. Среди них — уже бывший замглавы МО "Владимирский округ" Виталий Боварь* и четверо его коллег, представители "Яблока" из МО "Малая Охта", тоже "яблочница" Наталия Невзорова из "Острова Декабристов" и другие.

По результатам голосования 2019 года больше половины мест в советах получили представители "Единой России" — 958 человек. Следующими по численности стали самовыдвиженцы — 260 человек. При этом часть членов "Единой России" тогда предпочитали идти как самовыдвиженцы. От "Справедливой России" в муниципалитеты прошли 108 человек, от КПРФ — 72 человека, от "Яблока" — 81 человек, от Партии Роста — 42 человека, от ЛДПР — 31 человек. Ещё в муниципальные советы избрались представители "Коммунистов России" — 4, "Родины" — 2, а также по одному человеку от "Трудовой партии" и "Партии социальной защиты".

Среди сложивших полномочия за почти пять лет тоже большинство — представители "Единой России", — 95 человек. Далее идут самовыдвиженцы — 39 человек, а также "яблочники" — 26 человек. КПРФ лишилась 18 представителей в муниципалитетах, "Справедливая Россия" — 17, Партия роста — 6, а ЛДПР — 2.

Освобождаться муниципальные мандаты начали сразу после прошедших в сентябре 2019 года выборов. Меньше чем за месяц полномочия с себя сложили 13 новоизбранных депутатов. Из них 12 — потому что получили места в других советах, а один — потому что не смог стать главой. В последнем случае речь идет о кандидате от "Единой России" Олеге Харитонове, который прошел в совет МО "Поселок Понтонный". Новые коллеги не стали делать его своим председателем, после чего Харитонов сложил полномочия.

Позже лишать полномочий стали уже по другим основаниям. Осенью 2020 года к декларациям оппозиционных муниципалов стали предъявлять претензии, документы якобы были заполнены неверно. Из-за этого в советы от губернатора или прокуратуры стали приходить предписания наказать нерадивого муниципала — некоторых депутатов так лишили полномочий их же коллеги. Например, в МО "Нарвский округ" большинство муниципалов, которые избрались при поддержке "Единой России", лишили полномочий "яблочницу" Анну Каруличеву из-за якобы ошибок в декларации. Какие именно там были ошибки, на момент принятия решения никто в муниципалитете не знал.

Позже по таким же поводам без мандатов остались и другие оппозиционеры. Хотя стоит отметить, что единороссы тоже лишались полномочий мундепов из-за ошибок в декларациях, но это зачастую не афишировалось.

Осенью 2021 года прошла новая волна сложения мандатов — некоторые муниципалы стали депутатами Законодательного собрания. В городской парламент прошли члены "Единой России", тогда руководившие муниципалитетами, Наталия Астахова (МО "Сенной округ") и Всеволод Беликов (МО "Финляндский округ"). Также депутатами ЗакСа в 2021 году стал единоросс Олег Милюта, до этого заседавший в совете города Колпино. Прошли в парламент эсер Андрей Алескеров (МО "Южно-Приморский") и ныне представитель "Новых людей" Дмитрий Павлов (МО "Город Пушкин").

Некоторые муниципалы самостоятельно решили отказаться от мандатов, некоторые — скончались, некоторые — уехали из страны. Последних стали лишать полномочий за пропуск заседаний без уважительной причины. Среди них — самовыдвиженец из МО "Южно-Приморский" Александр Часнык.

Часть мандатов уже два раза замещали на дополнительных выборах в 2022 и 2023 годах. Больше довыборов быть не может, теперь только новое формирование советов в сентябре 2024 года.

* Виталий Боварь внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

София Саттарова, фото ЗАКС.Ру