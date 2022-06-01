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Муниципал 11:57

Муниципалитеты шести районов могут потерять право убирать территории

фото ЗакС политика Муниципалитеты шести районов могут потерять право убирать территории

Законодательное собрание в первом чтении одобрило законопроект губернатора Петербурга Александра Беглова о сокращении полномочий муниципальных образований шести районов, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. В документе речь идет о лишении муниципалов права на уборку и санитарную очистку территорий. 

Согласно проекту закона, этого больше не смогут делать округа Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского, Пушкинского районов. Если документ примут в текущем году, то он должен вступить в силу с 1 января 2023 года.

Представитель Беглова в ЗакСе Александр Сухенко в материалах к законопроекту уточнил, что при принятии документа полномочия по уборке внутриквартальных территорий общего пользования будут только у районных администраций. Принятие законопроекта обусловлено опытом прошедшей зимы, заявил Сухенко на заседании. По его словам, одобрение документа приведет к улучшению ситуации по уборке города. 

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский попросил представителя губернатора сообщить, какие именно муниципалитеты не справляются со своими обязанностями и предоставить аргументацию. Сухенко в ответ напомнил, что уборку проводят по заключенному контракту, а одна компания может передавать работу субподрядчикам. Документ же устранит такие цепочки, уверен представитель губернатора.

Контракты должна проверять прокуратура, отметил спикер ЗакСа Александр Бельский. Он заявил, что его вопрос эффективности обсуждаемых муниципалитетов тоже интересует. Присутствовавший на заседании глава комитета по ЖКХ Олег Зотов заявил, что тут скорее стоит вопрос эффективности всей системы. В ней много недостатков, и стоит начать ее реорганизовывать, считает Зотов.

За принятие документа за основу проголосовали 44 депутата. Поправки к нему будут принимать до 17:00 часов 3 июня.

София Саттарова


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