Парламент сократил полномочия муниципалов по составлению административных протоколов

Петербургский парламент 1 июня в окончательном чтении принял поправки к закону о полномочиях муниципальных образований по составлению протоколов об административных правонарушениях, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Согласно документу, муниципалы лишаются права составлять такие протоколы за нарушение требований к внешнему виду и размещению элементов благоустройства, касающихся эстетических регламентов.

Такие поправки внесены в Законодательное собрание от лица губернатора Петербурга Александра Беглова. Его представитель в парламенте Константин Сухенко в документах к проекту закона пояснил, что полномочия перейдут комитету по градостроительству и архитектуре.

При рассмотрении документа в первом чтении против него выступил депутат Михаил Амосов. Он заявил, что не одобряет урезание полномочий муниципалов. Парламентарий предположил, что комитет и представители муниципалитетов могут работать совместно.

При одобрении законопроекта в окончательном чтении никто против не выступил. Также к документу не подавали поправки.

София Саттарова