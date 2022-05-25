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Муниципал 12:22

Муниципалов Петербурга лишат возможности составлять протоколы за нарушение требований к элементам благоустройства

фото ЗакС политика Муниципалов Петербурга лишат возможности составлять протоколы за нарушение требований к элементам благоустройства

Органы местного самоуправления Петербурга планируют лишить еще одного полномочия. Законодательное собрание 25 мая приняло за основу проект закона, по которому муниципалы не смогут составлять административные протоколы за нарушение требований к внешнему виду и размещению элементов благоустройства, касающихся эстетических регламентов.

Инициативу внес губернатор Александр Беглов. Его представитель в ЗакСе Константин Сухенко объяснил, что отвечать за составление протоколов будет комитет по градостроительству и архитектуре. При этом штатная численность КГА увеличиваться не будет.

- В данном случае мы скорее узакониванием сложившееся положение, нежели меняем ход событий, - отметил Сухенко.

По его словам, с 2017 года муниципалы составили всего пять таких протоколов. Спикер ЗакСа Александр Бельский заметил, что у органов местного самоуправления действительно не хватает сил заниматься такой работой.

- Я даже не знаю, кто эти пять протоколов составил. Наверное, Всеволод Федорович [Беликов, глава Совета муниципальных образований], - добавил Бельский.

С критикой законопроекта выступил Михаил Амосов из фракции "Справедливая Россия - За правду". Он заявил, что ему в принципе не нравится постоянное урезание полномочий органов местного самоуправления и он не понимает, почему МСУ не могут действовать совместно с КГА. По его словам, не приветствуют такое решение и его знакомые муниципалы. 

- Я не вижу здесь проблему. Это законодательный зуд, что ли? Никому не мешало наличие таких полномочий у муниципальных органов, - заявил Амосов.

Депутат-единоросс и глава Совета муниципальных образований Всеволод Беликов напомнил, что муниципалы имеют право составлять протоколы по 32 статьям. 

За принятие законопроекта проголосовали 40 депутатов, против - три. Четверо воздержались.

Сергей Еремеев


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