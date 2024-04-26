В педагогических вузах России хотят создать центры по переподготовке бойцов СВО

Минпросвещения собирается открыть специальные центры по переподготовке участников спецоперации в педагогических вузах России, об этом 26 апреля пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Как уточнил министр, центры нужны для того, чтобы обучить бойцов СВО образовательной деятельности в школах.

"Такие центры будут созданы у нас во всех педагогических вузах, по всей стране", – сказал Кравцов.

Кроме этого, он отметил, что очень важно, чтобы бойцы из зоны спецоперации приходили в школы и рассказывали ребятам о происходящем. Он напомнил, что с 1 сентября в школах появится предмет "Основы безопасности и защиты Родины", в рамках которого расскажут о начальной военной подготовке.

Напомним, что президент России Владимир Путин призвал политические партии включать участников СВО в число кандидатов на выборах разных уровней.

Фото: ЗАКС.Ру