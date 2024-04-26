Путин призвал выдвигать на выборах участников СВО

Президент России Владимир Путин призвал партии включать участников СВО в число кандидатов на выборах разных уровней, об этом 26 апреля пишут "Известия" со ссылкой на слова главы государства.

По мнению Путина, такие люди смогут хорошо работать в органах власти после того, как проявили себя в зоне спецоперации.

"Это солдаты, офицеры, показавшие в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества. Уверен, что так же достойно они проявят себя и в будущей работе в органах власти, в органах образования, наставничества, на ведущих позициях во всех сфера", – сказал президент.

Напомним, что президент Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Петербурга Александра Беглова баллотироваться на второй губернаторский срок.

Фото: kremlin.ru