Путин поддержал выдвижение Беглова на второй срок

Президент Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Петербурга Александра Беглова баллотироваться на второй срок. Об этом глава государства заявил во время встречи с губернатором 26 апреля, сообщило агентство "РИА Новости". До выборов осталось чуть больше четырех месяцев.

"Я сегодня спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах этого года. Выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он сказал, да, безусловно, конечно, я поддерживаю. Но прежде всего ,конечно, это выбор жителей", - рассказал Беглов в эфире телеканала "Россия 24".

Беглов стал главой Петербурга в сентябре 2019 года. До этого в течение года он был временно исполняющим обязанности губернатора.

Напомним, в начале сентября в Петербурге пройдут выборы губернатора. Пока о намерениях участвовать в них заявила лидер справедливороссов Надежда Тихонова. Также о планах выдвинуть своего кандидата рассказали "Новые люди". Еще не исключал своего выдвижения депутат Заксобрания Михаил Амосов.

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля