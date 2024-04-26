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Новости 18:07

Путин поддержал выдвижение Беглова на второй срок

фото ЗакС политика Путин поддержал выдвижение Беглова на второй срок

Президент Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Петербурга Александра Беглова баллотироваться на второй срок. Об этом глава государства заявил во время встречи с губернатором 26 апреля, сообщило агентство "РИА Новости". До выборов осталось чуть больше четырех месяцев. 

"Я сегодня спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах этого года. Выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он сказал, да, безусловно, конечно, я поддерживаю. Но прежде всего ,конечно, это выбор жителей", - рассказал Беглов в эфире телеканала "Россия 24". 

Беглов стал главой Петербурга в сентябре 2019 года. До этого в течение года он был временно исполняющим обязанности губернатора. 

Напомним, в начале сентября в Петербурге пройдут выборы губернатора. Пока о намерениях участвовать в них заявила лидер справедливороссов Надежда Тихонова. Также о планах выдвинуть своего кандидата рассказали "Новые люди". Еще не исключал своего выдвижения депутат Заксобрания Михаил Амосов.

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля


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Беглов Александр Дмитриевич 




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