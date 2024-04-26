В Петербурге изменится режим работы общественного транспорта из-за длинных выходных

Из-за майских праздников изменится график работы общественного транспорта в Петербурге, об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

На этой неделе суббота, 27 апреля, станет рабочим днем, а следующие четыре дня, с 28 апреля по 1 мая, будут выходными.

В субботу наземный транспорт Петербурга будет работать по графику пятницы. В выходные дни наземный транспорт в Петербурге будет работать по графику воскресенья.

У метрополитена также изменится режим работы. Подземка, как и наземный транспорт, 27 апреля будет работать по графику будних дней. В воскресенье, 28 апреля, график будет субботний, а в остальные выходные воскресный.

Напомним, что в Петербурге и Ленинградской области поменяется расписание электричек из-за майский праздников.

Фото: ЗАКС.Ру