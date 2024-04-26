Депутаты Госдумы попросили ФАС проверить скачок цен на авиабилеты

Думские справедливороссы Валерий Гартунг и Яна Лантратова направили главе ФАС Максиму Шаскольскому обращение с просьбой проверить ситуацию с ростом цен на авиабилеты, о чем пишут "Известия". Авторов письма беспокоит то, что билеты экономкласса, по их наблюдениям, становятся все менее доступны рядовым россиянам. За год такие билеты подорожали на треть.

"Средняя стоимость перелета в экономклассе в феврале из расчета на 1 тыс. км полета составила 7244 рубля, что приближается к пиковым летним значениям последних лет, когда наблюдался повышенный спрос", - говорится в документе.

Депутаты напомнили позицию президента, который неоднократно за последние месяцы возвращался к проблеме доступности перелетов. По мнению Лантратовой, нередко планирующая отдохнуть семья тратит больше на дорогу, чем на сам отдых.

В марте у ФАС появились претензии к ценовой политике авиакомпании S7. В декабре ведомство добилось снижения цен на новогодние авиабилеты внутри страны.

Фото: ЗАКС.Ру