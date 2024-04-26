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Новости 18:21

Директором "Новой Голландии" стала Анна Балагурова

фото ЗакС политика Директором "Новой Голландии" стала Анна Балагурова

Новым директором кластера "Новая Голландия" стала бывший менеджер проектов в Лофт Проекте ЭТАЖИ Анна Балагурова, об этом 26 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на систему "СПАРК".

Ранее Балагурова занималась выставкой World Press Photo и возглавляла другие популярные петербургские проекты.

До нее "Новую Голландию" возглавляла Роксана Шатуновская, однако она покинула свой пост после публикаций своего мужа Николая Конашенка* в интернете. Сейчас его обвиняют в оправдании терроризма.

Шатуновская занимала пост генерального директора с 2022 года.

*Росфинмониторинг внес Николая Конашенка в список экстремистов и террористов

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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