Гендиректор "Новой Голландии" покинула пост из-за высказываний мужа о теракте в Подмосковье

Генеральный директор кластера "Новая Голландия" Роксана Шатуновская покидает свой пост после высказываний ее мужа о теракте в "Крокус Сити Холле", об этом 25 марта она рассказала в социальных сетях.

Шатуновская рассказала, что увольнение прошло по обоюдному согласию с руководством, и рассказала о причинах своего ухода.

По ее словам, она не может больше занимать свою должность, так как один из членов ее семьи "позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания".

Речь идет о высказываниях мужа Шатуновской Николая Конашенка. Он назвал группу "Пикник" чудовищной, а также неэтично высказался о самом теракте, который произошел 22 марта.

Роксана Шатуновская добавила, что соболезнует жертвам теракта, однако останется со своей семьей. Также она отметила, что ее муж не имеет отношения к "Новой Голландии".

Напомним, что группа "Пикник", перед концертом которой 22 марта произошел теракт в Подмосковье, проведет запланированный ранее концерт в БКЗ "Октябрьский". Деньги с продажи билетов пойдут семьям погибших и пострадавшим в теракте.

Фото: пресс-служба МЧС России