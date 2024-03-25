Группа "Пикник" проведет концерт в БКЗ "Октябрьском" в Петербурге

Петербургская рок-группа "Пикник" все-таки проведет концерт в БКЗ "Октябрьском" 27 марта, об этом 25 марта появилось сообщение в официальном сообществе коллектива "ВКонтакте".

Концерт группы будет посвящен памяти жертв теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

Также группа рассказала, что коллектив выступит с Международным симфоническим оркестром "Таврический". Организацией вечера памяти занимается фонд "ЕВА".

В сообщении сказано, что все полученные средства будут направлены семьям погибших и пострадавшим в теракте в пятницу, 22 марта.

Напомним, что ранее было сообщение о том, что проведение концерта группы "Пикник" в БКЗ "Октябрьский" остается под вопросом, однако коллектив желает провести вечер памяти.

Фото: Группа "Пикник" / "ВКонтакте"