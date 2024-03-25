Организаторы концерта "Пикника" в Петербурге заявили, что его проведение остается под вопросом

Группа "Пикник" хочет провести запланированный на 27 марта концерт в петербургском БКЗ "Октябрьский", однако осуществимость этого остается под вопросом, следует из сообщения "Фонтанки". Соответствующей информацией с изданием поделился Фонд развития культуры "ЕВА", выступающий организатором мероприятия.

"Группа хочет провести концерт памяти, все средства с которого пойдут пострадавшим, но у них и оркестра все инструменты и оборудование сгорели", — сообщили журналистам в фонде.

По словам собеседников онлайн-издания, вопрос проведения концерта сейчас обсуждается.

Утром в понедельник БКЗ "Октябрьский" распространил в своих социальных сетях сообщение о том, что концерт в среду состоится. К моменту выхода заметки посты были удалены.

"Пикник" должен был выступать вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Перед началом мероприятия в концертный зал ворвались вооруженные люди и устроили стрельбу. По официальным данным, в результате теракта погибли 137 человек. В числе жертв оказалась помощница директора группы.

Фото: Группа "Пикник" / "ВКонтакте"