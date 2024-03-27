На петербургского декоратора завели уголовное дело из-за высказываний о теракте в Подмосковье

В отношении петербургского декоратора Николая Конашенка возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ), утверждает "Фонтанка". Вечером 26 марта Смольнинский районный суд арестовал его по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Как сообщила накануне глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, суд рассмотрел протокол в отношении Конашенка, согласно которому тот вечером в понедельник, 25 марта, "вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью" на Мытнинской улице. Своими действиями петербуржец якобы испугал прохожих, после чего был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции № 76 по Центральному району.

Суд назначил Конашенку наказание в виде 14 суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что Конашенок был задержан вечером 25 марта вдалеке от Мытнинской улицы, а именно в аэропорту Пулково. Из информации в СМИ следовало, что горожанин намеревался вылететь в Ереван.

Вечером 26 марта также стало известно о возбуждении против петербуржца уголовного дела об оправдании терроризма из-за высказываний о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". В соответствии с Уголовным кодексом, подобные высказывания в интернете могут стоить их автору лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

После задержания Конашенка в медиапространстве появилась видеозапись, на которой тот извиняется за свои посты о теракте. Незадолго до этого супруга петербуржца Роксана Шатуновская заявила об уходе с поста гендиректора кластера "Новая Голландия" в связи с высказываниями мужа.

Фото: ЗАКС.Ру