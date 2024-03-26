Полиция проверит на экстремизм мужа бывшей главы "Новой Голландии"

Полиция намерена проверить высказывания петербуржца Николая Конашенка о теракте в Подмосковье на экстремизм, рассказали ночью 25 марта в ГУ МВД по региону. Гражданина задержали накануне в аэропорту Пулково, перед этим его супруга Роксана Шатуновская сообщила об уходе с поста генерального директора "Новой Голландии" в связи с заявлениями мужа.

"Полицейские Петербурга выявили в социальной сети посты, содержащие высказывания с признаками экстремизма. Сотрудники полиции установили автора данных постов. Им оказался 41-летний житель Петербурга", — говорится в сообщении правоохранителей.

Как следует из текста, Конашенок был задержан при попытке вылететь за границу. По информации "Фонтанки", петербуржец направлялся в Ереван.

Петербуржца доставили в отдел полиции. Позже РИА "Новости" распространило предоставленную силовиками видеозапись, на которой Конашенок приносит извинения за два своих поста о теракте в "Крокус Сити Холле".

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — отметили в полиции.

Теракт в "Крокус Сити Холле" унес жизни 139 человек. В ночь на понедельник суд арестовал четверых обвиняемых в нападении на людей, позже аналогичную меру назначили еще троим.

Фото: ЗАКС.Ру