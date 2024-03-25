Суд Москвы арестовал еще троих подозреваемых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения для еще трех подозреваемых по делу о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", об этом 25 марта сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Еще тремя подозреваемыми в деле стали Исломов Исроил Ибрагимович 1961 года рождения и его сыновья Диловар и Аминчон Исломовы. Все они подозреваются в преступлении по статье о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Как пишет "Фонтанка.ру", следствие считает, что лидером группы террористов является Шамсидин Фаридуни, которого суд также отправил под стражу в воскресенье, 24 марта.

По данным следствия, Аминчон Исломов переводил деньги Фаридуни для вылетов в Турцию для встречи с преступной группировкой, а Диловар Исломов передал предполагаемым террористам свой автомобиль.

Всех троих подозреваемых суд отправил в СИЗО до 22 мая 2024 года.

Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом петербургской группы "Пикник" в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт.

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы