Бастрыкин заявил о 139 погибших при теракте в Подмосковье

Количество жертв теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" увеличилось до 139 человек, следует из слов главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Информацию об этом он озвучил на совещании с президентом Владимиром Путиным 25 марта.

"В результате нападения погибло 139 человек. Из них сегодня опознано 75. Среди погибших трое детей. Опознание погибших продолжается", — приводит слова высокопоставленного силовика пресс-служба Кремля.

Из слов Бастрыкина следует, что 137 человек погибли непосредственно на месте теракта, еще два человека скончались в медицинских учреждениях. Огнестрельные ранения стали причиной гибели 40 человек, еще двое погибли от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран. Кроме того, 45 человек погибли в результате пожара, охватившего концертную площадку.

Глава СК заявил, что результаты первоначального расследования говорят о том, что теракт был "тщательно спланирован и подготовлен".

Вечером в пятницу, 22 марта, вооруженные люди открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Следствие квалифицировало произошедшее как теракт. Четверо обвиняемых были отправлены под стражу в ночь на понедельник, позже суд арестовал еще троих.

Фото: пресс-служба МЧС России